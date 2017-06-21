Умельцы из Новосибирска превратили три автомобиля в «русский спиннер»

В Избранное

Скопировать

Новосибирск, 21 июня. Блогеры-автомобилисты из Новосибирска по-своему отдали дань чрезвычайно популярной антистрессовой игрушке, известной как спиннер. Видеоблогеры-автомастера, ведущие канал «Гараж 54» распилили три старых автомобиля «Жигули» и сварили их вместе, превратив в автомобиль-спиннер.

«Пришла такая идея в голову – так как сейчас это в тренде, мы решили сделать спиннер по-своему», — рассказал ведущий в видеоролике на канале в Youtube.

Сварив передние части трех ВАЗ 2109 вместе, и сохранив двигатели и рулевое управление, блогеры попытались сразу втроем покататься на этом автомобиле. Результаты были не вполне удовлетворительные.