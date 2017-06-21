Президент Южной Кореи о лидере КНДР: Очень опасный человек

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Сеул, 21 июня. Мун Чжэ Ин, который месяц назад одержал победу на досрочных выборах президента Южной Кореи, назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «очень опасным человеком». Об этом он говорил в интервью журналистам газеты Washington Post.

«Он неразумный лидер и очень опасный человек. Но он человек, который обладает эффективным контролем над Северной Кореей, и он человек, который наделен полномочиями для денуклеаризации Северной Кореи», — цитирует его издание.

Напомним, после своей победы в президентской гонке новый глава Южной Кореи пообещал сделать все возможное, чтобы наладить отношения двух стран Корейского полуострова. Однако пока это не представляется возможным из-за регулярных ракетных испытаний, которые проводит Пхеньян.