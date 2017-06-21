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Новости Сирии
Сирия: создатели фильма «Пальмира» пригласят Бардема на главную роль
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Сирия: создатели фильма «Пальмира» пригласят Бардема на главную роль

7:19  21 Июня 2017
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Сирия: создатели фильма «Пальмира» пригласят Бардема на главную роль

Москва, 21 июня. Авторы российско-сирийской киноленты «Пальмира» планировали пригласить испанского актера Хавьера Бардема. Об этом рассказала исполнительный продюсер ленты Екатерина Борисова в министерстве культуры России. 

Она отметила, что весной текущего года российская компания «Пролайн-медиа», а также самая большая продюсерская компания Сирии Shaghaf подписали договор о совместном создании картины «Пальмира». 

Сирия: создатели фильма «Пальмира» пригласят Бардема на главную роль

По словам Борисовой, они хотели пригласить на главную роль 48-летнего испанца. Режиссером фильма выступит Иван Болотников. В начале осени съемочная группа поедет в Сирию — там и будет проходить съемочный процесс.  

На экранах фильм должен появиться в 2019 году.

Известно, что фильм повествует о тяжелой жизни дагестанского доктора, супруга которого с детьми тайно бежит в Сирию.

#сирия #пальмира #фильм #бардем
Дана Балан
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