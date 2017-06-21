Пользователей сети напугали фото страшного ДТП с участием мотоциклиста в Пермском крае

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Пермь, 21 июня. В Пермском крае произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста, один человек пострадал. Фото последствий аварии размещены в сообществе «Мой город — Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

Серьезная авария произошла накануне вечером около 19.00 по местному времени (17.00 мск) в городе Краснокаменске Пермского края. Согласно свидетельствам очевидцев, мотоциклист двигался по улице Большевистской с большой скоростью, не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал мотоциклист. С травмами он был доставлен в больницу. Водитель автомобиля не пострадал. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Ранее о другом страшном ДТП с пострадавшими сообщил сайт телеканал RT. По данным издания, на севере Москвы после столкновения иномарки Volvo с автомобилем ВАЗ были госпитализированы два человека.