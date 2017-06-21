Двух утопленников нашли в реках Пермского края за один день

В Избранное

Скопировать

Пермь, 21 июня. Во вторник жители Кунгурского района Пермского края извлекли из реки Юрман утонувшего мужчину. Почти в то же самое время жители в реке Сылва в том же районе был обнаружен второй утопленник.

Как оказалось, первого утопленника искали с 17 июня. Жители деревни Курманаево сообщили в полицию, что 39-летний мужчина употреблял алкоголь в одиночестве на берегу реки. Вероятно, перебрав со спиртным, мужчина упал в речку и утонул.

«Во втором случае 62-летний житель Кунгура накануне выехал порыбачить на речку Юрман. Он был пьян и сидел на берегу. Сегодня утром его тело обнаружили в реке», — сообщил представитель управления Следственного комитета РФ в городе Кунгур.

В настоящее время проводится проверка в связи с гибелью двух человек, следователи выясняют, нет ли в гибели мужчин криминальной составляющей.