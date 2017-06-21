Заказ украинских спецслужб: напавшие на миссию ОБСЕ в ДНР дают показания

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Вооруженные люди, напавшие на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Ясиноватая, были задержаны спецслужбами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование республики.

«В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ», — заявили там.

Задержанные уже дали показания, сообщает агентство.

«Это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей», — таковы предварительные данные.

Кроме того было установлено, что вооруженные люди, напавшие на сотрудников миссии ОБСЕ, не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур самопровозглашенной республики.

Напомним, что инцидент произошел 20 июня районе Ясиноватской железнодорожной станции.

К патрулю миссии ОБСЕ подъехал автомобиль с украинскими номерами. Из машины вышли два человека с оружием в камуфляжной форме и в масках. Они угрожали наблюдателям миссии, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия.

«Еще один патруль миротворцев ОБСЕ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 150 метрах к западу от места расположения первого патруля и на расстоянии около 100 метров от этих двух мужчин. В 11:06 оба патруля услышали очередь из стрелкового оружия и определили, что она звучала с места, где находились мужчины. Затем эти мужчины, лица которых были закрыты балаклавами, направились ко второму патрулю миссии и начали в агрессивной форме что-то кричать в сторону наблюдателей», — сообщается в отчете, который предоставила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В документе также говорится, что когда оба патруля попытались покинуть места происшествия, то вооруженный мужчина подбежал ко второму автомобилю второго патруля и попытался сначала открыть дверь со стороны водителя, а затем разбить прикладом боковое стекло.

«Ему это сделать не удалось, и он побежал за первым автомобилем второго патруля. После этого вооруженный мужчина вернулся и направил автомат на водителя и пассажира на переднем сиденье во втором автомобиле. В ответ на эту угрозу оба сотрудника миссии подняли вверх руки. Когда вооруженный человек подошел к боковой части автомобиля и попытался открыть дверь со стороны пассажира на переднем сиденье, водитель нажал на педаль газа. В тот момент, когда автомобиль миссии уезжал, вооруженный мужчина ударил прикладом правое боковое заднее стекло с правой стороны, тем самым немного повредив его. Затем наблюдатели увидели, что он выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела. По их оценке, огонь был направлен на автомобиль патруля», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников миссии, пули в автомобиль не попали. Автомобилям ОБСЕ удалось покинуть район. Они смогли благополучно вернуться на свою базу в Донецке. Но наблюдатели видели, что вооруженный человек держал их на прицеле своего автомата.

Миссия проинформировала Совместный центр по контролю и координации о случившемся и просила разобраться с этим инцидентом.

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — говорится в заявлении оперативного командования ДНР.

Напомним, что серьезный инцидент с гибелью сотрудника миссии ОБСЕ произошел в самопровозглашенной Луганской народной республике в апреле 2017 года.

При следовании двух экипажей миссии ОБСЕ по маршруту Славяносербск — Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв одного автомобиля наблюдателей. В результате один представитель миссии погиб, а другой получил ранение.

10 марта 2017 года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе попали под обстрел возле блокпоста самопровозглашенной Донецкой народной республики в Пикузах (бывшее Коминтерново – прим. ФАН).

«После двух взрывов патруль СММ незамедлительно покинул данный район. Никто из наблюдателей не пострадал. Автомобили миссии не были повреждены», — сообщали тогда в ОБСЕ.