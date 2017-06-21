Режим ЧС введен в Алагирском районе Северной Осетии из-за ливней

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Владикавказ, 21 июня. Из-за мощных ливней, обрушившихся на Алагирский район Северной Осетии, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Жители трех населенных пунктов района, а это свыше 2 тысяч человек, остаются без света и газа.

Району нанесен серьезный урон. Как пишет газета «Известия», паводок смыл мост через реку Цахсадыком, поток разрушил и переправу через Цраудон. Из-за сошедшего селя перекрыли Транскавказскую магистраль.

Все силы сейчас брошены на восстановительные работы. Власти обещают в ближайшее время вернуть свет и газ в дома.