Бывшего премьера Израиля доставили в больницу из тюрьмы из-за боли в груди

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Тель-Авив, 21 июня. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт был доставлен из тюрьмы в госпиталь после жалоб на боль в груди.

Как сообщает RT, 71-летний политик пожаловался на недомогание тюремному доктору, который после осмотра принял решение о госпитализации экс-премьера для дальнейшего обследования.

Добавим, что Эхуд Ольмерт стал первым бывшим председателем правительства Израиля, которого посадили в тюрьму. Он отбывает 27-месячный срок за взяточничество, злоупотребление доверием и мошенничество, а также за препятствие правосудию.