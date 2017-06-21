Порошенко рассказал о желании получить газ и уголь для Украины из США

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Вашингтон, 21 июня. Петр Порошенко обсудил в Вашингтоне возможность поставок на Украину угля и газа из США. Об этом украинский президент рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США. О том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе», — заявил Порошенко.

Ранее RT сообщила, что президент Украины в рамках рабочего визита в Вашингтон провел встречу с министром энергетики США Риком Перри. Также Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.