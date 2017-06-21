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Происшествия
16-летняя школьница пропала при странных обстоятельствах в Челябинске
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16-летняя школьница пропала при странных обстоятельствах в Челябинске

6:36  21 Июня 2017  /обновлено: 6:36  21 Июня 2017
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16-летняя школьница пропала при странных обстоятельствах в Челябинске

Челябинск, 21 июня. В Челябинске и области продолжаются поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 16-летней школьницы.

Как сообщают местные СМИ, Валентина Яковенко пропала еще 16 июня, отправившись навестить бабушку, которая проживает в микрорайоне «Парковый», к слову, не самом благополучном районе города.

Однако до бабушки девушка не дошла, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.  Приметы пропавшей: рост — 160 см, рыжие волосы, зеленые глаза, на левом запястье тонкий змеевидный шрам.

#россия #челябинск
Константин Терехов
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