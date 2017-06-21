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Сирия: в Алеппо состоялся карнавал в честь начала восстановления древней части города
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Сирия: в Алеппо состоялся карнавал в честь начала восстановления древней части города

6:28  21 Июня 2017
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Сирия: в Алеппо состоялся карнавал в честь начала восстановления древней части города

Алеппо (Сирия), 21 июня. Несколько сотен жителей Алеппо вышли на карнавал в честь начала восстановления древней части города. 

Как сообщает ТАСС, костюмированное представление состоялось у визитной карточки Алеппо —  древней цитадели. До войны в этом месте постоянно проводились праздники в честь завершения школьных выпускных экзаменов.

«В этом году мы празднуем начало восстановления древней части города, это символизирует начало мирной жизни для горожан», — рассказала журналистам участница карнавала студентка Арзизи Джакри.

Другой участник парада студент Мухаммад Акри сказал, что «все рады, что в городе, наконец, перестали слышать обстрелы» и добавил при этом, что каждый житель Алеппо готов всемерно помочь строителям в восстановлении города.

#сирия #алеппо
Константин Терехов
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