Сирия: в Алеппо состоялся карнавал в честь начала восстановления древней части города

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Алеппо (Сирия), 21 июня. Несколько сотен жителей Алеппо вышли на карнавал в честь начала восстановления древней части города.

Как сообщает ТАСС, костюмированное представление состоялось у визитной карточки Алеппо — древней цитадели. До войны в этом месте постоянно проводились праздники в честь завершения школьных выпускных экзаменов.

«В этом году мы празднуем начало восстановления древней части города, это символизирует начало мирной жизни для горожан», — рассказала журналистам участница карнавала студентка Арзизи Джакри.

Другой участник парада студент Мухаммад Акри сказал, что «все рады, что в городе, наконец, перестали слышать обстрелы» и добавил при этом, что каждый житель Алеппо готов всемерно помочь строителям в восстановлении города.