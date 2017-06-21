Авиакомпании отменили больше 50 рейсов из-за жары на западе США

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Вашингтон, 21 июня. Чересчур жаркая погода привела к отмене десятков авиарейсов в аэропорту города Феникс, штат Аризона. Об этом сообщила авиакомпания American Airlines.

В общей сложности было отменено 50 рейсов. Еще семь авиарейсов авиакомпания отменила в минувший понедельник. По сообщению American Airlines, рейсы отменены из-за технических особенностей пассажирских самолетов, которым в жаркую погоду нужно набирать более высокую скорость для взлета и совершать более долгий разбег. Авиаперевозчик отмечает, что в аэропорту Феникса достаточно длинная взлетно-посадочная полоса. Но в условиях крайне жаркой погоды для некоторых моделей пассажирских самолетов ее длины не достаточно.

Жаркая погода установилась в западной части США. В Фениксе воздух прогрелся до 48 градусов, в Сакраменто до 41,1 градуса. В Сан-Хосе столбики термометров показывают 39,4 градуса.