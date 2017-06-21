Перешли все грани: в ответ на санкции Лавров предложил Евросоюзу перечитать минский договор

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Глава российского МИД Сергей Лавров, на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с представителем МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, комментируя введение США новых антироссийских санкций, заявил о том, что русофобская одержимость Штатов переходит все грани.

«Атмосферу это конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности», — сказал министр.

Глава российской дипломатии не смог подобрать ничего, кроме слов сожаления «по поводу этой русофобской одержимости» американских коллег.

«Она уже переходит все грани. Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям — санкции против России», — добавил он.

Напомним, что в 2014 году после начала событий на Украине и присоединения Крыма к России в результате народного голосования, между Москвой и Вашингтоном началось размежевание в отношениях. Власти США предпочли поддержать переход власти в этой стране к сторонникам евроинтеграции. Штаты заморозили сотрудничество с Россией во многих областях, ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В ответ на действия американских властей, Россия применила зеркальные меры.

В конце 2016 года американская администрация приняла решение о введении ограничительных мер в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России, обвинив их во «вмешательстве в выборы», и выслали из страны 35 российских дипломатов, которых США Барак Обама назвал «работниками российской разведки».

В настоящее время в американском Конгрессе притормозили с принятием законопроекта об ужесточении режима односторонних санкций в отношении России. Республиканское большинство Палаты представителей Конгресса США отправило его на экспертизу в профильный комитет — по иностранным делам.

15 июня большинством голосов в американском Сенате одобрили законопроект по расширению антироссийских санкций. Новые ограничительные меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

Согласно документу, за который дружно голосовали американские сенаторы, российским банкам, которые уже находятся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, до 30 дней сократятся сроки финансирования российских энергетиков.

Также в документе есть положение, законодательно ограничивающее действия главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно ему, американский президент не может ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса.

20 июня Минфин США внес в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе и «двоих российских госслужащих» и двоих их помощников.





В списке числятся замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников В этом же разделе находятся компания по производству и продаже огнестрельного и охолощенного оружия «Молот-Оружие» и две компании группы «Конкорд» Евгения Пригожина.

В ответ на эти действия США, Москва начала разработку ответных мер, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы осуждаем столь безответственный подход к отношениям с Россией и в условиях вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер», — заявил он.

По его словам, Москва отвергает попытки санкционного прессинга и в ограничительной антироссийской политике Белого дома не видит «никакого смысла, кроме стремления еще больше затруднить и без того крайне сложный путь к улучшению отношений».

Он также заявил, что, по мнению Москвы, практические действия нынешней администрации президента США Дональда Трампа все больше расходятся с его же «заявлениями, сигналами и намеками» на важность выстраивания более стабильных и близких отношений с Россией.