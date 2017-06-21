Донбасс: нападение на патруль ОБСЕ могли заказать спецслужбы Украины

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Донецк, 21 июня. Нападение на наблюдателей ОБСЕ в Донецкой народной республике могло быть заказано украинскими спецслужбами. Об этом со ссылкой на заявление оперативного командования ДНР сообщает Донецкое агентство новостей.

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — цитирует агентство заявление командования.

Ранее представители ОБСЕ сообщи, что в районе железнодорожного вокзала в городе Ясиноватая на патруль Специальной мониторинговой группы (СММ) было совершено вооруженное нападение. Машина наблюдателей получила повреждения, участники патруля не пострадали.

Электронное издание Газета.ru сообщает, что спецслужбы ДНР уже задержали напавших на патруль СММ ОБСЕ людей.