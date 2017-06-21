Лавров: В России нет преследований за ту или иную ориентацию

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Москва, 21 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает RT.

Напомним, что накануне ЕСПЧ признал неправомерным закон Российской Федерации о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних граждан.

«Еще раз напоминаю: у нас нет никакого преследования за ту или иную ориентацию в той или иной области, включая ориентацию в сфере ЛГБТ», — заявил Сергей Лавров во время пресс-конференции.

Добавим, что соответствующий закон вступил в силу в нашей стране в 2013 году. Штрафные санкции за нарушение законодательства предполагают взыскание до 50 тысяч рублей.