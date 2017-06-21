Сирия новости 21 июня 07.00: САА наступает на ИГ в Дамаске, SDF уничтожили 76 террористов ИГ в Ракке
Сирия, 21 июня. САА наступает на позиции ИГ в восточной части Дамаска, SDF уничтожили 76 террористов ИГ в городе Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали широкомасштабное наступление на позиции ИГ в пригороде Джобар в восточной части Дамаска.
ВКС РФ: нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ в Дейр Эз-Зоре, нанесли 3 авиаудара по позициям боевиков в городе Даръа.
ИГ: убило четверых мирных жителей и десятки ранило в восточной части Дамаска, захватило 23-мм пушку и убило двух солдат САА во время сражений недалеко от населенного пункта Кулиб аль-Тхавр в провинции Хама.
SDF****: уничтожили 76 террористов ИГ в ходе боевых столкновений в городе Ракка.
Провинция Дамаск
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, части Сирийской арабской армии (САА) начали широкомасштабное наступление на позиции ИГ в пригороде Джобар в восточной части Дамаска. Боевики ИГ убили четверых мирных жителей Дамаска и десятки ранили, выпустив ракеты собственного производства.
Провинция Алеппо
По сообщению информационного агентства Ara News, поддерживаемые Турцией группы боевиков начали наступление на курдскую деревню в районе Кобэйн на севере Сирии. Боевики, базирующиеся в северном Алеппо, обстреляли деревню Шуюх в этом районе из минометов.
«В деревню попали десятки минометных снарядов, выпущенных террористами, поддерживаемыми Турцией, которые базируются в окрестностях города Джараблус», - сообщил местный активист СМИ.
В результате обстрела были ранены мирные жители и разрушены несколько домов в деревне.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AhmadAlkhtiib) один из источников, турецкие силы направили подкрепление в сторону города Таль Рифат.
Провинция Дэйр эз-Зор
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, ВКС РФ нанесли несколько мощных авиаударов по позициям террористов ИГ в Дейр Эз-Зоре.
Провинция Даръа
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@FSAPlatform) один из источников, ВКС РФ нанесли 3 авиаудара по позициям боевиков в городе Даръа.
Провинция Ракка
По сообщению информационного агентства Ara News, по меньшей мере, 76 террористов ИГ были убиты в ходе новых боевых столкновений с силами SDF в городе Ракка.
Провинция Хама
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ruffthecrimedog) один из источников, САА во время освобождения населенного пункта Шейх Хилал в Восточной части провинции Хама обстреляла позиции террористов ИГ с помощью 130-мм самоходной артиллерийской установки (САУ).
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AllyOfTruth) один из источников, террористы ИГ захватили 23-мм пушку и убили двух солдат САА во время боевых столкновений недалеко от населенного пункта Кулиб аль-Тхавр к востоку от населенного пункта Саламия.
Провинция Хасака
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@EuphratesPost) один из источников, силы YPG проводят рейд в деревне Хатамия в западном пригороде города Камышлы в поисках мужчины, сбежавшего от принудительной мобилизации.
Ирак
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Souria4Syrians) один из источников, иракская армия, PMU и их союзники уничтожили 12 террористов ИГ в Джазират Тикрит, на некоторых из них были надеты пояса со взрывчаткой.
По сообщению информационного агентства Fars News, иракские силы продвинулись в Старый город Мосула, предупредив гражданских лиц о том, чтобы те оставались дома, и предложив террористам «сдаться или умереть».
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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