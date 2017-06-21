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Голый мужчина носился по улицам Новосибирска в поисках одежды
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Голый мужчина носился по улицам Новосибирска в поисках одежды

5:51  21 Июня 2017
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Голый мужчина носился по улицам Новосибирска в поисках одежды

Новосибирск, 21 июня. В Новосибирске полицейские поймали на улицах города голого мужчину, который своим видом нарушал общественный порядок.

Как пишут местные СМИ, эксгибиционист смущал прохожих на Красном проспекте в районе автовокзала. В какой-то момент мужчина забежал в магазин одежды, где продавцы предложили ему надеть хотя бы шорты.

Однако неадекватный гражданин отказался, а чуть позже был задержан полицией и, хоть с трудом, но передан врачам.

#новосибирск
Константин Терехов
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