В США умер участник дуэта Mobb Deep рэпер Prodigy

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Лас-Вегас, 21 июня. В США на 43-м году жизни скончался известный под псевдонимом Prodigy музыкант Альберт Джонсон, сообщает портал TMZ.

Исполнитель скончался в Лас-Вегасе, штат Невада в возрасте 42-х лет. По сообщению Газеты.ru, Джонсона госпитализировали несколько дней назад после концерта. Причиной госпитализации стали вызванные серповидноклеточной анемией осложнения. Стали ли они причиной смерти пока не сообщается.

Prodigy известен широкой публике по участию в популярном в 90-е годы прошлого века дуэте Mobb Deep. Критики признают композицию коллектива Shook Ones Pt. II одной из самых популярных в жанре «хард-кор рэп».