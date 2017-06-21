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Происшествия
Связанные с ИГ бандиты атаковали школу на Филиппинах
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Связанные с ИГ бандиты атаковали школу на Филиппинах

5:43  21 Июня 2017
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Связанные с ИГ бандиты атаковали школу на Филиппинах

Манила, 21 июня. Связанные с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ* боевики совершили атаку на школу в населенном пункте на юге Филиппин.

Как информирует «Газета.ru», бандиты, связанные с «Исламским государством»*, по предварительным данным совершили вооруженное нападение, при этом каких-то деталей случившегося не приводится.

В правоохранительных органах не располагают информацией, есть ли на месте происшествия раненые или погибшие. По предварительным данным, бандиты взяли нескольких школьников в заложники.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #филиппины #игил
Константин Терехов
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