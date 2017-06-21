Акции акциям рознь: Путин рассказал, чем российский протест отличается от западного

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На встрече в Кремле с членами Общественной палаты VI состава президент России Владимир Путин заявил, что протесты в России гораздо свободнее и в действительности представляют многообразие взглядов на пути развития страны, в отличие от тех, что проходят на западе и в США.

Он также объяснил общественникам, как работать с иностранными государственными институтами и гражданами. По словам российского лидера, правозащитникам не следует обращаться в иностранные госорганы, а лучше напрямую работать с гражданами, поскольку административная власть за границей куда более жесткая и бескомпромиссная, чем в России.

«Я уже недавно говорил в интервью американской журналистке: где Occupy Wall Street? ФБР порвало все в клочья, там никого не осталось. Но сделали так тихо, как будто в кислоте растворили. Пшик — и все исчезло. Профессионально отработали ребята. У нас все бурлит, там — нет, там не забалуешь особенно. Там бурлит, но только то, что разрешено, понимаете?» — сказал глава РФ.

Владимир Путин отметил, что в нашей стране система контроля народных акций выстроена иначе.

«Мы этого не замечаем даже. Там хорошо система выстроена, у нас — нет. У нас все посвободнее на самом деле и попроще. И в вашей работе напрямую работайте с коллегами. Они, уверяю вас, такие же искренние, честные люди, как и вы, они реально хотят. Их работа нацелена на помощь людям, особенно по вашему направлению. И это будет эффективно», — добавил глава РФ.

Российский президент также подчеркнул, что у общественников не должно быть никаких опасений по поводу массовых акций протеста.

«Что касается политических акций, о которых вы сказали, не думаю, что этого нужно опасаться, ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах, а проблем везде хватает (у нас, может быть, больше, а может быть, даже уже где-то каких-то проблем меньше, чем в другом месте), но если это явно спекуляция на проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности», — считает он.

Политические усилия подобного рода, по мнению российского лидера, в идеале должны быть направлены на реальные попытки улучшения ситуации в стране и вскрытие проблем.

«Ведь страна большая, понимаете? Здесь, из этих кабинетов, не все видно, что происходит, и если на местах люди это видят и заявляют об этом, что стесняться-то? Мне кажется, этого не нужно бояться. Но все должно быть только в рамках закона. Вот это самое главное. Не с целью провокации, а с целью добиться изменения к лучшему», — добавил он.

Напомним, что на Тверской площади, в центре Москвы, 12 июня 2017 года прошла несогласованная акция протеста. Пришедшие на нее люди выступали, в том числе, против реновации столичного жилого фонда. Организатором запрещенного митинга стал Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального. По разным оценкам в этом протесте приняло участие около 5 тысяч человек.

В тоже время на проспект Сахарова, на акцию протеста, согласованную с властями столицы, пришло около 1,8 тысячи человек, хотя заявлено было 15 тысяч участников.

По данным, предоставленным официальным представителем МВД России Ириной Волк, в ходе незаконной акции протеста было задержано более 150 человек. В их числе оказались как минимум двое обвиняемых в нападении на сотрудников полиции с перцовыми баллончиками. В одном из случаев перцовый газ был распылен в лицо омоновцу, тот получил химический ожог глаз.

Кроме того члены президентского Совета по правам человека ранее выразили обеспокоенность появляющимися в социальных сетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей.

«Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, занимающиеся социальными правами, обеспокоены продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов», — говорится в заявлении.

Кроме того, члены СПЧ заявили, что дети «не строительный материал для возведения баррикад», а будущее России, и они не должны вырасти запуганными, забитыми, которыми легко манипулировать.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях, заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.