Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Трамп рассказал, что Китай не смог помочь США по КНДР
Triangle Created with Sketch.

Трамп рассказал, что Китай не смог помочь США по КНДР

5:27  21 Июня 2017
201

Трамп рассказал, что Китай не смог помочь США по КНДР

Вашингтон, 21 июня. Несмотря на попытки Китая повлиять на Пхеньян, Северная Корея не отказалась от ядерных и ракетных испытаний. О неудаче Китая в попытках повлиять на политику КНДР в социальной сети Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что ценит направленные на урегулирование ситуации вокруг КНДР усилия Пекина, но отметил, что они были тщетны.

«Хотя я высоко ценю усилия Си Цзиньпина и Китая, направленные на то, чтобы помочь с КНДР, они не сработали. По крайней мере, Китай пытался», — написал Трамп.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказался о взаимодействии Вашингтона и Пекина по северокорейскому вопросу в более категоричных выражениях. Газета.ru сообщает, что Тиллерсон назвал сотрудничество США и Китая «выдающимся, но сбивчивым».

Виталий Малясев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть