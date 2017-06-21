Трамп рассказал, что Китай не смог помочь США по КНДР

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Вашингтон, 21 июня. Несмотря на попытки Китая повлиять на Пхеньян, Северная Корея не отказалась от ядерных и ракетных испытаний. О неудаче Китая в попытках повлиять на политику КНДР в социальной сети Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что ценит направленные на урегулирование ситуации вокруг КНДР усилия Пекина, но отметил, что они были тщетны.

«Хотя я высоко ценю усилия Си Цзиньпина и Китая, направленные на то, чтобы помочь с КНДР, они не сработали. По крайней мере, Китай пытался», — написал Трамп.

While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2017

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказался о взаимодействии Вашингтона и Пекина по северокорейскому вопросу в более категоричных выражениях. Газета.ru сообщает, что Тиллерсон назвал сотрудничество США и Китая «выдающимся, но сбивчивым».