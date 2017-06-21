Трамп рассказал, что Китай не смог помочь США по КНДР
Вашингтон, 21 июня. Несмотря на попытки Китая повлиять на Пхеньян, Северная Корея не отказалась от ядерных и ракетных испытаний. О неудаче Китая в попытках повлиять на политику КНДР в социальной сети Twitter написал президент США Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что ценит направленные на урегулирование ситуации вокруг КНДР усилия Пекина, но отметил, что они были тщетны.
«Хотя я высоко ценю усилия Си Цзиньпина и Китая, направленные на то, чтобы помочь с КНДР, они не сработали. По крайней мере, Китай пытался», — написал Трамп.
Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказался о взаимодействии Вашингтона и Пекина по северокорейскому вопросу в более категоричных выражениях. Газета.ru сообщает, что Тиллерсон назвал сотрудничество США и Китая «выдающимся, но сбивчивым».