Мечты сбываются: Порошенко рассказал, что с юности хотел оказаться в Пентагоне

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Вашингтон, 21 июня. Президент Украины Петр Порошенко во время прогулки по Пентагону рассказал о своих юношеских мечтах.

Как пишет «Газета.ru», как оказалось, в этот июньский день во время визита в Вашингтон, сбылось одно из желаний лидера незалежной, о чем он рассказал министру обороны США Джеймсу Мэттису.

«Я говорил вам, что моей мечтой с того момента, как я был в армии, было оказаться в Пентагоне», — поделился украинский президент с главой американского военного ведомства.

Добавим, что ранее Порошенко рассказал американским репортерам, что только по одному внешнему виду Дональда Трампа понял, что у того не могут быть особых отношений с Россией.