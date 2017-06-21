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Спорт
Женская сборная России по баскетболу покинула чемпионат Европы
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Женская сборная России по баскетболу покинула чемпионат Европы

5:10  21 Июня 2017
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Женская сборная России по баскетболу покинула чемпионат Европы

Москва, 21 июня. Женская сборная России по баскетболу в 1/8 финала чемпионата Европы уступила гречанкам и покинула проходящий в Чехии турнир.

Россиянке уступили соперницам из Греции со счетом 58:62. До большого перерыва российским спортсменкам сопутствовала удача. В первой четверти россиянки уступили со счетом 15:19, но во второй вышли вперед 17:9. На большой перерыв российские спортсменки ушли имея преимущество в четыре очка.

Однако в третей четверти россиянки уступил греческим баскетболисткам 4:22. В последней четверти сборная России снова одержала верх 22:12. Но итоговый счет оказался не в пользу нашей команды.

Виталий Малясев
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