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Порошенко рассказал, почему не верит в «связь» Трампа с Россией
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Порошенко рассказал, почему не верит в «связь» Трампа с Россией

4:45  21 Июня 2017
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Порошенко рассказал, почему не верит в «связь» Трампа с Россией

Вашингтон, 21 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил американским СМИ, что не верит в «связь» Дональда Трампа с Россией.

Как пишет «Газета.ru», свое мнение лидер незалежной сделал, оценив внешний вид президента США во время их кратковременной встрече в Белом доме, которая случилась накануне.

«Он не похож на президента, у которого особые отношения с Россией», — заявил Порошенко на телеканале Fox News, добавив, Трамп обладает чрезвычайной харизмой, и является большим другом Украины.

Напомним, что накануне Порошенко на несколько минут пустили к Трампу в овальный кабинет, где президенты в присутствии вице-президента США и советника президента Соединенных Штатов, поприветствовали друг друга.

#дональд трамп #сша #петр порошенко
Константин Терехов
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