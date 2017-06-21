Обладатель трех «Оскаров» Дэниэл Дэй-Льюис объявил об уходе из профессии

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Лондон, 21 июня. Трижды получавший премию «Оскар» за лучшую мужскую роль Дэниэл Дэй-Льюис заявил о завершении карьеры. Об этом со ссылкой на представителя актера Лесли Дарту сообщает Variety.

«Он чрезвычайно признателен всем своим коллегам и зрителям за многие годы. Это личное решение, и ни он, ни его представители не будут давать никакого дополнительного комментария по этому вопросу», — заявила Дарта.

Сам актер также не назвал причины ухода из профессии.

Напомним, 60-летний британский актер Дэниэл Дэй-Льюис остается единственным в мире обладателем сразу трех «Оскаров» за лучшую мужскую роль. Высокие награды артисту принесли фильмы «Моя левая нога», «Линкольн» и «Нефть».