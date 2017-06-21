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Гольфист Тайгер Вудс попал в больницу после приема обезболивающих лекарств
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Гольфист Тайгер Вудс попал в больницу после приема обезболивающих лекарств

4:33  21 Июня 2017
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Гольфист Тайгер Вудс попал в больницу после приема обезболивающих лекарств

Нью-Йорк, 21 июня. Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс попал в больницу после приема обезболивающих медицинских препаратов.

Как пишет «Газета.ru», при этом о сроках, сколько спортсмен проведет в медицинском учреждении, не сообщается. Кроме того, от прессы тщательно скрывают местонахождение больницы, куда госпитализировали Вудса.

По предварительным данным, причиной для столь радикальных мер, стало сильное ухудшение состояния здоровья гольфиста, которое могли быть вызвано приемом обезболивающих лекарств.

#сша #тайгер вудс
Константин Терехов
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