В Новосибирске мужчине зажало голову во время заезда грузовика на пандус

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Новосибирск, 21 июня. В сервисе YouTube опубликовано жуткое видео того, как грузовик при заезде на пандус зажимает голову экспедитору.

Запись сделана камерами видеонаблюдения на складе. На ней видно, как мужчина выглядывает с пандуса в щель между стеной и фургоном. В это время грузовик начинает движение назад и зажимает пострадавшему голову.

На записи видно, что находившиеся рядом люди сообщают водителю о произошедшем, и грузовик через несколько секунд освобождает мужчину. Тот самостоятельно отходит от пандуса на несколько шагов, присаживается на корточки, после чего, видимо, теряет сознание. О дальнейшей судьбе пострадавшего информации нет.