Видео: жителей Новосибирска засыпало градом размером с горошину
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Новосибирск, 21 июня. В Новосибирске изнуряющая жара в понедельник днем резко сменилась мощным градом.
Как пишут местные СМИ, случилось это во второй половине светлого времени суток, ближе к окончанию рабочего дня. Циклон, который принес в регион град, сначала задел Линево, что в пригороде областного центра, а потом и сам Новосибирск.
К слову, жители региона были оповещены о смене погоды – местный МЧС рассылал соответствующие сообщения гражданам.
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