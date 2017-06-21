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Общество
Видео: жителей Новосибирска засыпало градом размером с горошину
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Видео: жителей Новосибирска засыпало градом размером с горошину

4:13  21 Июня 2017
769

Видео: жителей Новосибирска засыпало градом размером с горошину

Новосибирск, 21 июня. В Новосибирске изнуряющая жара в понедельник днем резко сменилась мощным градом.

Как пишут местные СМИ, случилось это во второй половине светлого времени суток, ближе к окончанию рабочего дня. Циклон, который принес в регион град, сначала задел Линево, что в пригороде областного центра, а потом и сам Новосибирск.

К слову, жители региона были оповещены о смене погоды – местный МЧС рассылал соответствующие сообщения гражданам.

#новосибирск #град
Константин Терехов
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