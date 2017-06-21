Порошенко предложил Тиллерсону привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 21 июня. Петр Порошенко представил Рексу Тиллерсону план по более активному привлечению США к решению урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом говорится в распространенном пресс-службой украинского президента сообщении.

На прошедшей в Вашингтоне встрече президент Украины Петр Порошенко и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон скоординировали позиции относительно «прекращения российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма». Также украинский лидер предложил госсекретарю план, который предусматривает более активное привлечение Соединенных Штатов к урегулированию конфликта в Донбассе.

«В этой связи президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу в Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов», — говорится в сообщении.

Напомним, Петр Порошенко находится с официальным визитом в Вашингтоне. В столице США украинский президент уже провел встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой военного ведомства Джеймсом Мэттисом. Ранее Газета.ru также сообщила, что Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон обсудили предоставление оборонительного вооружения Украине.