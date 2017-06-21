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Весь мир
Госдеп: США продолжат обсуждать с Россией Украину и Сирию
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Госдеп: США продолжат обсуждать с Россией Украину и Сирию

3:44  21 Июня 2017
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Госдеп: США продолжит обсуждать с Россией Украину и Сирию

Вашингтон, 21 июня. США продолжат обсуждать с Россией различные вопросы, в том числе связанные с Сирией и Украиной.

«В целом США продолжат обсуждать (с Россией) вопросы, в том числе связанные с Украиной, Сирией и двусторонними опасениями», — цитирует слова представителя Госдепартамента США РИА Новости.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон подготовил план по выстраиванию конструктивных отношений с Россией. План состоит из трех пунктов, в первом из которых говорится о том, что Вашингтон должен отговорить Москву от «агрессивных действий против США». Второй пункт предусматривает общение по представляющим стратегический интерес для американской стороны вопросам. Третий — подчеркивает важность поддержания стратегического равновесия между странами.

#россия #сша #сирия #украина
Виталий Малясев
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