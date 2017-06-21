Бельгийский премьер созвал заседание Совбеза после теракта в Брюсселе

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Брюссель, 21 июня. После произошедшего в центре бельгийской столицы теракта премьер-министр страны Шарль Мишель созвал экстренное заседание совета безопасности. Об этом заявил министр юстиции Бельгии Коэн Генс.

Экстренное заседание Совбеза назначено на девять часов утра по местному времени (8.00 мск). Генс отметил, что до заседания совета безопасности уровень террористической угрозы в Бельгии остается на предпоследней, третей отметке.

Теракт произошел накануне на Центральном вокзале бельгийской столице. Стоявший у касс неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство, когда на него обратил внимание военный патруль. В ответ патрульный выстрелил в террориста из табельного оружия. По сообщению Газеты.ru, позже мужчина скончался. Других пострадавших в результате теракта нет.