Маршрутка с людьми снесла иномарку в центре Ростова

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Ростов, 21 июня. Маршрутка с пассажирами протаранила иномарку и спровоцировала затор в центре Ростова.

По данным местных СМИ, ДТП произошло вечером 20 июня на пересечении Братского переулка и Социалистической улицы. Сообщается, что водитель маршрутного такси не уступил дорогу автомобилю Reno Logan. В результате произошло ДТП. О пострадавших в аварии не сообщается, механические повреждения получили оба участвовавших в ДТП автомобиля. По свидетельствам очевидцев, из-за аварии на дороге образовался затор.

Ранее Газета.ru сообщила о массовом ДТП с участием четырех автомобилей на Золотом мосту во Владивостоке. По данным издания, во время скорость движения в районе была ограничена из-за туман.