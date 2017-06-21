Пропавшие супруги Воронцовы нашлись на трассе  в Сретенском районе

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Чита, 21 июня. Пропавшая в апреле этого года чета Воронцовых – Ирина и Даниил – была благополучно найдена на трассе в Сретенском районе Забайкальского края. Супругов обнаружил отец Даниила.

Воронцовы в апреле из-за своих весьма ортодоксальных религиозных взглядов приняли решение «отказаться от благ цивилизации», а затем внезапно уехали из дома на своем автомобиле Nissan AD.

Розыски вели до 20 июня, когда отец Даниила Воронцова увидел на трассе около села Верхняя Куэнга идиш по обочине мужчину и женщину. Узнав в мужчине своего пропавшего сына, он усадил Воронцовых в машину и вызвал полицию.

Как пишет «Газета.ru», в этот момент Ирина убежала в лес, догнать ее не получилось. Ее мужа, Даниила, доставили в местное отделение полиции. Отмечается, что сильно источен. Полиция, тем времени, ведет розыски Ирины.