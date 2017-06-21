Донбасс: спецслужбы ДНР задержали напавших на патруль СММ ОБСЕ злоумышленников

В Избранное

Скопировать

Донецк, 21 июня. Сотрудники спецслужб Донецкой народной республики задержали двух человек, подозреваемых в вооруженном нападении на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщает оперативное командование ДНР.

В настоящее время злоумышленники дают показания. В ведомстве отмечают, что они не являются сотрудниками силовых структур и вооруженных сил республики. По предварительным данным, нападение на патруль СММ ОБСЕ было спланировано с целью «дискредитации руководства республики» и запугивания сотрудников мисси.

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — цитирует сообщение командования ДНР Донецкое агентство новостей.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что 20 июня у железнодорожного вокзала города Ясиновитая на патруль СММ ОБСЕ было совершено нападение. Нападавшие подъехали на автомобиле с украинскими номерами. Из машины вышли два вооруженных человека в масках. Мужчины угрожали представителям миссии и произвели несколько выстрелов в воздух, после чего сели в автомобиль и скрылись.