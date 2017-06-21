Фура протаранила два автомобиля во Владивостоке

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Владивосток, 21 июня. Большегрузная фура во Владивостоке протаранила два припаркованных легковых автомобиля. Инцидент был заснят видеорегистратором проезжавшего мимо автомобиля.

ДТП произошло вечером 20 июня в районе улице Маяковской. Фура потеряла управление и, вылетев с проезжей части, врезалась в два припаркованных рядом автомобиля: Honda Fit и Kia Optima.

Оба автомобиля серьезно пострадали в аварии. Как пишет издание «ПолитЭксперт», находившиеся в легковых машинах люди серьезно пострадали, однако оперативно прибывшие медики успели вовремя госпитализировать пострадавших.