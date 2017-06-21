Бельгийская полиция ликвидировала исполнителя теракта на брюссельском вокзале

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Брюссель, 21 июня. Исполнитель теракта на Центральном вокзале Брюсселя был застрелен силами военного патруля. Об этом сообщает прокуратура бельгийской столицы.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый получил смертельное ранение и скончался.

Напомним, что Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что рассматривает взрыв, устроенный на Центральном вокзале Брюсселя, как теракт. В ведомстве подчеркнули, что располагали данными о личности исполнителя теракта, пишет «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс на Центральном вокзале. В результате взрыва никто не пострадал.