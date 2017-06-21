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Новороссия
Конфликт в Донбассе обсудят на очередном раунде переговоров контактной группы в Минске
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Конфликт в Донбассе обсудят на очередном раунде переговоров контактной группы в Минске

2:20  21 Июня 2017
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Конфликт в Донбассе обсудят на очередном раунде переговоров контактной группы в Минске

Минск, 21 июня. В среду в столице Белоруссии пройдет очередной раунд переговоров по регулированию ситуации на востоке Украины.

На очередном раунде переговоров контактной группы и тематических подгрупп будут обсуждаться вопросы в сфере безопасности, гуманитарной сфере, проблемы восстановления инфраструктуры, подготовки к обмену пленными и политические аспекты урегулирования ситуации.

Также стороны собираются обсудить законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится на Украине.  Проект закона предусматривает признание неподконтрольных правительству страны регионов «оккупированными» территориями. Его принятие позволит ВСУ начать воинскую операцию в Донбассе, но Киев настаивает на том, что норма не противоречит минским соглашениям и даже «позволит вдохнуть жизнь в минский процесс».

#донбасс #украина
Виталий Малясев
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