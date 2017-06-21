Роухани назвал ракетный удар по позициям ИГ необходимым шагом

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Тегеран, 21 июня. Ракетный удар по позициям террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) был правильным, своевременным и необходимым шагом, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Подход Ирана в отношении региональных и глобальных вопросов не изменился, но если группировка хочет нанести вред славе Ирана, она получит сокрушительный ответ», – приводит слова Роухани «Газета.ru».

Напомним, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по базам террористов ИГ в Сирии. Для операции использовались баллистические ракеты средней дальности, которые поразили базы в провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что ракеты были применены в ответ на «атаки по Тегерану». Все иранские ВС выпустили шесть ракет.

* Организация запрещена на территории РФ.