Путин и Темер обсудят экономическое и культурное сотрудничество

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Москва, 21 июня. Российский президент Владимир Путин проведет переговоры со своим бразильским коллегой Мишелом Темером, который прибыл с официальным визитом в Москву.

В ходе официальной встречи двух лидеров будет подробно рассмотрен весь комплекс российско-бразильских отношений.

«Особое внимание главы государств уделят наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей, а также укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. Предполагается также обмен мнениями по ключевым региональным и международным темам», – приводит слова пресс-службы Кремля «Газета.ru».

Кроме того, во время встречи Путин и Темер подпишут ряд двусторонних документов.