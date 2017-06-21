Путин и Темер обсудят экономическое и культурное сотрудничество
Москва, 21 июня. Российский президент Владимир Путин проведет переговоры со своим бразильским коллегой Мишелом Темером, который прибыл с официальным визитом в Москву.
В ходе официальной встречи двух лидеров будет подробно рассмотрен весь комплекс российско-бразильских отношений.
«Особое внимание главы государств уделят наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей, а также укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. Предполагается также обмен мнениями по ключевым региональным и международным темам», – приводит слова пресс-службы Кремля «Газета.ru».
Кроме того, во время встречи Путин и Темер подпишут ряд двусторонних документов.