Трамп унизил Порошенко во время встречи в Белом доме – СМИ

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Вашингтон, 21 июня. Запланированная встреча американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Петра Порошенко прошла в присутствии вице-президента Майка Пенса и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

По мнению западных СМИ, Трамп, отказавшись от встречи с Порошенко наедине, «унизил» украинского президента, лишив его возможности представить встречу, как двусторонние переговоры.

В частности, как пишет издания «Экономика сегодня», статья о встречи двух президентов в британской газете The Guardian назвалась «Украинский президент «заскочит» к Трампу во время визита в Вашингтон».