Прокуратура рассматривает взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе как теракт

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Брюссель, 21 июня. Федеральная прокуратура Бельгии рассматривает взрыв, произошедший на Центральном вокзале в Брюсселе, как террористический акт.

Как пишет Reuters, представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт рассказал о подробностях происшествия. Взрыв прогремел в 20.30 (21.30 мск). Полиция оценила его как «небольшой по масштабу». Основной версией случившегося рассматривается теракт. Представитель ведомства также уточнил, что прокуратура не знает, жив или мертв нападавший, который привел в действие взрывное устройство. Он был нейтрализован полицией. Личность пока не установлена.

Ранее Газета.Ru писала, что неизвестный с рюкзаком привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе. Военные тяжело ранили нарушителя, других пострадавших нет. Полиция эвакуировала людей из центра города. Ранее сообщалось, что прокуратура не рассматривает теракт как версию случившегося.