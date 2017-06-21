Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Прокуратура рассматривает взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе как теракт
Triangle Created with Sketch.

Прокуратура рассматривает взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе как теракт

1:52  21 Июня 2017
91

Прокуратура рассматривает взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе как теракт

Брюссель, 21 июня. Федеральная прокуратура Бельгии рассматривает взрыв, произошедший на Центральном вокзале в Брюсселе, как террористический акт.

Как пишет Reuters, представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт рассказал о подробностях происшествия. Взрыв прогремел в 20.30 (21.30 мск). Полиция оценила его как «небольшой по масштабу». Основной версией случившегося рассматривается теракт. Представитель ведомства также уточнил, что прокуратура не знает, жив или мертв нападавший, который привел в действие взрывное устройство. Он был нейтрализован полицией. Личность пока не установлена.

Ранее Газета.Ru писала, что неизвестный с рюкзаком привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе. Военные тяжело ранили нарушителя, других пострадавших нет. Полиция эвакуировала людей из центра города. Ранее сообщалось, что прокуратура не рассматривает теракт как версию случившегося.

#теракт #бельгия #брюссель
Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть