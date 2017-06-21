Сирия: ВС Турции на севере САР получили подкрепления для наступления на Тель Рифат

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Дамаск, 21 июня. На территорию Сирии, где ранее ВС Турции проводили операцию «Щите Евфрата», прибыли подкрепления турецким силам.

Как сообщается, свежие сила будут использованы для наступления Тель Рифат, удерживаемый курдами. Дата наступления пока не сообщается.

Напомним, что операция «Щит Евфрата» была начата турецкими войсками 24 августа 2016 года. В рамках операции, ВС Турции перешли границу с Сирией, начав боевые действия с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в этом регионе, а также блокировав передвижение курдских ополченцев, которые также воевали с ИГ.

Liwa al-Mu'tasim spokesman say Turkish SOF sent large reinforcements to Euphrates Shield area, hinting an anti-YPG offensive for Tel Rifat. https://t.co/l8ThliOJXw — Ibn Nabih (@IbnNabih1) June 20, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.