Вашингтон готовится дать ответ на «последние действия России в Сирии»

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Вашингтон, 21 июня. В США обсуждают возможный ответ на «последние действия России в Сирии».

Об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. При этом политик не уточнил деталей. На вопрос журналиста о намерениях США ответить на «последние действия РФ в САР» Тиллерсон подчеркнул, что эта тема сейчас обсуждается в Белом доме.

Напомним, 18 июня авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка. После этого инцидента Минобороны России заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС РФ в Сирии будут приниматься на сопровождение средствами противовоздушной обороны.

Как писала Газета.Ru, Россия с 19 июня прекратила взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Организация запрещена на территории РФ.