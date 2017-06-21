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Путин примет в Кремле классных руководителей выпускных классов
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Путин примет в Кремле классных руководителей выпускных классов

0:35  21 Июня 2017
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Путин примет в Кремле классных руководителей выпускных классов

Москва, 21 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет в эту среду встречу с классными руководителями выпускных классов, чтобы обсудить с ними особенности воспитательной работы со старшеклассниками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина с учителями пройдет в Кремле. В ней примут участие классные руководители, чьи ученики смогли показать высокие результаты во время проведения итоговой аттестации.

Учителя расскажут президенту как об особенностях образовательного процесса в старшей школе, так и о воспитательной работе, чье задачей является формирование нравственных качеств у подростков. Кроме того, будут обсуждаться возможности общеобразовательных учреждений в профессиональной ориентации школьников.

 

#путин #учителя
Антон Зарубин
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