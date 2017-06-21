Лидер Рабочей партии Курдистана: курдам не нужно собственное государство

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Багдад, 21 июня. Лидер Рабочей партии Курдистана Дуран Калкан заявил, что курдам не нужно собственное государство.

Об этом пишет издание Kurdistan 24. По словам политика, у курдов есть другие проблемы.

Напомним, иракские курды намерены провести референдум о независимости региона. Ведущие партии курдов, в том числе члены правящей Демократической партии Курдистана, оппозиционного Патриотического союза Курдистана и группы меньшинств объявили 25 сентября днем референдума.