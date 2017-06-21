Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Хаменеи обвинил США в создании и финансировании ИГ
Triangle Created with Sketch.

Хаменеи обвинил США в создании и финансировании ИГ

0:19  21 Июня 2017
144

Хаменеи обвинил США в создании и финансировании ИГ

Тегеран, 21 июня. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи опубликовал в своем официальном Twitter сообщение, в котором обвинил США в создании и спонсировании террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

По словам Хаменеи, США создали ИГ, а затем оказывали ему активную поддержку, в том числе и финансовую.  Кроме того, он обвинил подконтрольные США регионы в сознательном нежелании вести войну с ИГ.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иран #хаменеи
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть