Хаменеи обвинил США в создании и финансировании ИГ

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Тегеран, 21 июня. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи опубликовал в своем официальном Twitter сообщение, в котором обвинил США в создании и спонсировании террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

По словам Хаменеи, США создали ИГ, а затем оказывали ему активную поддержку, в том числе и финансовую. Кроме того, он обвинил подконтрольные США регионы в сознательном нежелании вести войну с ИГ.

#ISIS was created by their (USA's) support and funding, they want ISIS in the palm of their hands, remaining in #Iraq. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 20, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.