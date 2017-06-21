Хаменеи обвинил США в создании и финансировании ИГ
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Тегеран, 21 июня. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи опубликовал в своем официальном Twitter сообщение, в котором обвинил США в создании и спонсировании террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).
По словам Хаменеи, США создали ИГ, а затем оказывали ему активную поддержку, в том числе и финансовую. Кроме того, он обвинил подконтрольные США регионы в сознательном нежелании вести войну с ИГ.
* Организация запрещена на территории РФ.
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