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Политика
Сирия: SDF отвоевали у ИГ село Касрат аль-Фарадж в провинции Ракка
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Сирия: SDF отвоевали у ИГ село Касрат аль-Фарадж в провинции Ракка

0:17  21 Июня 2017
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Сирия: SDF отвоевали у ИГ село Касрат аль-Фарадж в провинции Ракка

Дамаск, 21 июня. «Сирийские демократические силы» освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* селение Касрат аль-Фарадж в восточной части провинции Ракка.

Об этом сообщают источники в Twitter.

Ранее сообщалось, что САА перебрасывает дополнительные отряды в Ракку для помощи «Силам Тигра». 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #ракка
Алия Садыкова
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