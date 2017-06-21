Сирия: SDF отвоевали у ИГ село Касрат аль-Фарадж в провинции Ракка

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Дамаск, 21 июня. «Сирийские демократические силы» освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* селение Касрат аль-Фарадж в восточной части провинции Ракка.

Об этом сообщают источники в Twitter.

Ранее сообщалось, что САА перебрасывает дополнительные отряды в Ракку для помощи «Силам Тигра».

* Организация запрещена на территории РФ.