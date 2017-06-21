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Политика
Путин и Атамбаев подписали декларацию об укреплении сотрудничества
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Путин и Атамбаев подписали декларацию об укреплении сотрудничества

0:00  21 Июня 2017
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Путин и Атамбаев подписали декларацию об укреплении сотрудничества

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Алмазбек Атамбаев подписали декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства двух стран. Подписание документа прошло по итогам официального визита Атамбаева в Москву.

Данный документ подтверждает намерения обоих государств развивать взаимную координацию во внешней политике, а также усиливать взаимодействие в сфере обороны общего военно-стратегического пространства.

Кроме того, как пишет газета «Известия», Путин и Атамбаев подписали договор о сотрудничестве в военно-технической сфере. Путин также подписал указ о списании долгов Киргизии.

#путин #атамбаев
Антон Зарубин
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