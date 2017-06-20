Вашингтон не намерен отказываться от каналов связи с Москвой по Сирии

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Вашингтон, 20 июня. Власти США заявили, что не намерены отказываться от каналов связи с Москвой по Сирии. Отмечается, что подобная позиция американцев вызвана жестким заявлением российского Минобороны после сбитого коалицией США самолета ВВС Сирии.

Ранее Минобороны РФ заявило, что прекращает взаимодействие с США в рамках совместного меморандума, а российские ПВО в САР будут сопровождать все воздушные объекты над территорией страны. Таким образом, российские власти сообщают Пентагону, что любые несанкционированные действия вызовут ответную реакцию.