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Политика
Россия продолжит «нормандское» взаимодействие для урегулирования в Донбассе
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Россия продолжит «нормандское» взаимодействие для урегулирования в Донбассе

23:50  20 Июня 2017
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Россия продолжит «нормандское» взаимодействие для урегулирования в Донбассе

Москва, 20 июня. Россия намерена продолжать работу с партнерами по «нормандскому формату» для решения кризиса на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. По словам главы внешнеполитического ведомства, стороны беседовали об Украине. Они сошлись в необходимости выполнения минского комплекса мер. По мнению Лаврова, прежде всего для выполнения Минских соглашений требуется больше воли со стороны Киева.

Министр также выразил готовность к взаимодействию  в рамках «нормандского формата» в качестве важного внешнего сопровождения контактной группы.

Ранее сообщалось что США не будут против, если РФ и Украина найдут новый путь решения кризиса в Донбассе.

#лавров
Алия Садыкова
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